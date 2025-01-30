Дочь актера Владимира Стеклова прокомментировала его внезапную потерю сознания. Об этом сообщает Абзац.

Вчера журналисты сообщали о падении в обморок артиста Владимира Стеклова. Причиной потери сознания звезды «Кадетства» стало резкое снижение давления. Предварительно, оно упало из-за острой сердечной недостаточности. Стеклов отказался от госпитализации.

Дочь актера Агриппина Стеклова рассказала, что не в курсе проблем со здоровьем у отца.

«Впервые слышу о том, что ему было плохо. Мы разговаривали позавчера вечером. Он не жаловался. Он находился в Санкт-Петербурге и чувствовал себя замечательно. Если бы с ним произошло что-то критичное, я бы узнала одной из первых», — сообщила она.

Ранее мы писали о том, что агент звезды «Кадетства» отреагировал на слухи о проблемах с сердцем актера.