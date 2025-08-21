Дочь актера-эмигранта Дмитрия Назарова возит автографы отца из Франции в Россию

Дочь актера Дмитрия Назарова, уехавшего после начала СВО из России, осталась в стране, но часто навещает отца и мать за границей. Перед каждым свои отъездом Арина принимает «заказы» на автографы от звезды «Кухни» и раздает их после возвращения.

В личном блоге дочь Назарова сообщила, что привезла из Франции новую партию автографов отца. По ее словам, желающих оказалось много и ей даже не удалось добыть подпись артиста для каждого. Однако Арина дала понять, что это не последнее ее путешествие за границу, поэтому в следующий раз она вновь попросит Дмитрия оставить автографы для поклонников.

«Везу автографы только тем, кто просил заранее, и моим знакомым, с которыми видимся в Москве. Простите, всем не привезу, как говорится „я вам не сова“», — заявила дочь актера.

Дмитрий Назаров уже несколько лет живет с женой во Франции и публикует в Сети стихотворения собственного сочинения. В них он высказывается о ситуации в мире и негативно отзывается о соотечественниках. При этом актер не исключает возможность возвращения в Россию после завершения специальной военной операции.

Ранее Дмитрий Назаров ликвидировал последний бизнес в России.