Дочь актера Анатолия Папанова обратилась к создателям ремейка «Бриллиантовой руки»

Дочь актера Папанова надеется, что ремейк «Бриллиантовой руки» окажется успешным. Об этом сообщает NEWS.ru.

Телеканал ТНТ сообщил о планах снять к Новому году ремейк фильма «Бриллиантовая рука». В съемках примут участие Тимур Батрутдинов, Алексей Воробьев, Максим Лагашкин и многие другие. Режиссерами картины станут Миша Семичев и Роман Ким, которые работали над «Самоиронией судьбы».

Журналисты решили узнать у дочери легендарного актера Анатолия Папанова, который сыграл одну из главных ролей в «Бриллиантовой руке», как она относится к решению снять ремейк фильма.

«Это говорит о том, что фильм до сих пор популярный, этот фильм Леонида Гайдая — на века. Я желаю создателям этого фильма, чтобы вторая версия была не хуже первой», — рассказала Елена Папанова.

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