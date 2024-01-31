Дочь Агутина и Варум зажигала в микрошортах на сцене в США: россияне пришли в ужас

24-летняя дочь артистов Анжелики Варум и Леонида Агутина Елизавета-Мария выступила на сцене одного из американских клубов со своей группой Bruvvy. Девушка предстала перед публикой в микро-шортах, футболке Metallica и телесных ботфортах.

Видео с выступления девушки приводит Telegram-канал «Самые СЛИВки». Образ девушки не оценили интернет-пользователи и поставили ей дизлайки.

Однако авторы канала напомнили, что мама Елизаветы-Марии Анжелика Варум выступала в молодости и в более откровенных нарядах. Некоторые пользователи отметили: дочь звезды взяла самое лучшее от своей родительницы.

Девушка уже долгое время живет и учится в США. Она увлекается творчеством, особенно музыкой. В частности ее группа выступала на американском телевидении.

Ранее мы писали, что дочь артистов впервые за долгое время решила навестить родителей и приехала в Россию с новым возлюбленным. Прошлый Новый год Лиза встретила с рок-музыкантом Кайлом Флинком, но пара рассталась. Девушка не рассказывала подробности их разрыва.