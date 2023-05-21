«Придется судиться с подонками»: Леонид Агутин против блогеров

Музыкант Леонид Агутин заявил, что собирается вновь подать в суд за клевету.

Дело в том, что некоторые блогеры, имена которых не уточняются, придумывают и используют фейковую информацию о самом Леониде и о его семье, тем самым вводя в заблуждение поклонников.

По словам певца, он старается не обращать внимания на ложь вокруг четы Агутиных, но она очень сильно вредит его репутации и мешает работать.

«Придется судиться с очень многими подонками», — грозно высказался артист.

В Сети много новостей о том, что Анжелика Варум и Леонид теперь живут за пределами России. «Про нас такое количество фейков в последнее время появляется: жизни не хватит со всеми судиться, но придется.

Потому что есть лживые вещи, которые просто раскручиваются», — цитирует слова композитора Газета.Ru.

Ранее мы писали, что Леонид Агутин выиграл суд против Ильи Мамаева: блогер обвинял заслуженного артиста России в сатанизме и масонстве.