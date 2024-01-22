«Чувствую себя прилично»: актер Евгений Герчаков раскрыл подробности своего состояния

На прошлой неделе актера Евгения Герчакова положили в больницу из-за высокого давления. Сейчас в состоянии 74-летнего актера произошли изменения.

Актер рассказал, что его выписали из больницы и на данный момент он находится дома.

«Чувствую себя прилично. В больнице мне обеспечили очень хороший уход. Уколов не делали, правда. Врачи были очень ко мне внимательны», — цитирует артиста mk.ru.

В больницу Герчаков попал с высоким давлением, которое было более 200. Медикам удалось его стабилизировать.

Теперь актеру нужно следить за здоровьем и давлением, которое он не проверял последние 40 лет. Сейчас ему приходится его мерить каждый день.

«Не 120 на 80, конечно. 150. Но для 75-летнего человека, как мне сказали врачи, это давление нормальное. Чувствую я себя неплохо», — заключил артист.

Перед выпиской актеру дали все рекомендации. Ему сказали беречь здоровье и не волноваться, но он признается: предписания даются не просто, поскольку профессия артиста требует эмоциональных затрат.

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