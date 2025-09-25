«Добывал пропитание»: лидер группы «Марсель» рассказал о детстве в бедности

Солист группы «Марсель» Степан Ледков рассказал о детстве в интервью WomanHit.ru. 39-летний собеседник издания признался, что семья жила в бедности, и ему приходилось ходить на охоту с шести лет.

Музыкант вырос в обычной семье, у которой не было денег. Именно поэтому мальчик рано стал взрослым и помогал, чем мог. Несмотря на трудности, он благодарен родителям за воспоминания и эмоции.

Степан родился на острове Колгуев в Баренцевом море, потом они переехали в Нарьян-Мар.

«Жили мы бедно, но в целом, нормально, как все. Я ходил на охоту вместе со своим любимым дядей Сашей, добывал вместе с ним семье пропитание. Весной мы охотились на гусей, зимой — на куропаток. Но это не ради развлечения, а ради жизни», – поделился певец.

Он вспомнил, как зимой ходил с бабушкой на озеро, чтобы вырезать пилой лед. Они везли его на санках и топили в баках, чтобы дома была вода.

Степан чтит свои корни и старается бывать на родине, когда появляется такая возможность.

«Детство в тундре — абсолютно свободное на тысячи процентов! Ни о чем не жалею, классно мне было!» — признался артист.

