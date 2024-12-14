Добровинский заявил, что Любовь Успенская не выплатила компенсацию Киркорову. Об этом он сообщил в авторской программе «Завтрак со звездой».

Еще в июле 2024 года Любовь Успенская проиграла в суде Филиппу Киркорову. Тогда певцу присудили 280 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Однако, как рассказал адвокат поп-короля, Александр Добровинский, Успенская до сих пор так и не выплатила долг Киркорову.

«Она должна определенную сумму, которую не платит до сегодняшнего дня. Пока Успенская не платит деньги, все находится у судебного пристава, и сейчас начнется следующий этап: будет арестовано то, что пристав посчитает нужным», — рассказал адвокат.

Добровинский вспомнил, что во время судебного процесса он всячески противостоял нападкам со стороны защиты певицы.

«Люба мечтала съесть Филиппа с потрохами, наговорила каких-то гадостей о нем. Что только не делала защита Успенской: пыталась привести каких-то недоумков, которых я не допустил до процесса, на меня писали доносы, что адвокат Добровинский задает неправильные вопросы», — рассказал он.

Напомним, что встречный иск от Любови Успенской по делу о защите чести и достоинства к Киркорову певица выиграла. Однако суд назначил ей компенсацию в 70 тысяч рублей.

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