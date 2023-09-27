Добровинский предположил, что Светлана и Федор Бондарчук могут делить в суде

Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука Светлана могла подать в суд исковое заявление о разделе имущества из-за того, что экс-супруг скрыл какую-то часть недвижимости или активы. Об этом заявил адвокат Александр Добровинский.

На интересующий многих вопрос, что могут делить Бондарчуки спустя 7 лет после развода, защитник сказал: «Не знаю подробностей этой истории, но могу сказать, что в практике нашего бюро были случаи, когда один из супругов мог скрыть какую-то часть имущества: недвижимость или активы».

Его ответ приводит сайт Teleprogramma.pro.

По словам Добровинского, срок давности на скрытое имущество начинается, когда второму супругу стало об этом известно. Его бюро неоднократно занималось подобными делами и, по словам адвоката, «довольно успешно».

27 сентября стало известно об иске Бондарчук к бывшему мужу. Детали дела неизвестны. О каком имуществе идет речь, тоже неясно.

Пара была в браке 25 лет. Журналисты вспомнили, что за это время совместно приобрели супруги.