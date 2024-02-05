«Добро, свет и любовь»: Диана Пожарская показала сына от Ивана Янковского

Актриса, звезда сериала «Отель Элеон» Диана Пожарская отметила день рождения в кругу близких. Она опубликовала в соцсетях редкое фото с мужем, актером Иваном Янковским, сыгравшим главную роль в сериале «Слово пацана», и сыном. Об этом пишет Газета.Ru.

«Спасибо, пусть добро и пусть свет! И любовь», — подписала фото актриса, которой исполнилось 32 года.

Напомним, Диана Пожарская и Иван Янковский изначально скрывали свои отношения. Слухи о романе актеров появились еще в 2020 году, однако пара ничего не комментировала. Актеры втайне расписались в 2021 году, но рассказали об этом поклонникам только спустя год — тогда супруги опубликовали в соцсетях фото с обручальными кольцами и поздравили друг друга с праздником.

У актеров растет двухлетний сын, которого они назвали в честь его прадедушки, народного артиста СССР Олега Янковского. По признанию Ивана Янковского, мальчик очень похож на знаменитого родственника, поэтому актер верит, что произошла «некая реинкарнация». Однако он не собирается требовать от ребенка продолжать семейную династию и готов принять любой его выбор профессии.

Ранее сообщалось о том, что режиссер Жора Крыжовников рассказал о планах снять три сезона «Слова пацана».