«Добро пожаловать в Забайкалье»: Никита Михалков улетел из Москвы ночью на частном самолете

Режиссер Никита Михалков прилетел на частном самолете ночью в Читу. Там у народного артиста России запланирован творческий вечер в рамках третьего фестиваля композитора Олега Лундстрема. Об этом пишет Chita.ru со ссылкой на министра культуры Забайкальского края Алёну Ячменёву.

«Добро пожаловать в Забайкалье! С огромным удовольствием с Петром Лунстремом встретили народного артиста РСФСР, кинорежиссера, сценариста, продюсера, телеведущего, актера Никиту Сергеевича Михалкова», — написала Алёна Ячменёва и опубликовала в своем Telegram-канале фото из аэропорта Читы, на котором запечатлен Никита Михалков.

28 сентября в Забайкальском краевом драматическом театре состоится творческий вечер Никиты Михалкова. Начало запланировано в 19:00. Билеты на мероприятие распроданы практически полностью, на момент публикации новости на Chita.ru остались только места на балконе.

«С юмором и вдохновением он обсудит современные исторические события и покажет специально подобранные фрагменты из коллекции авторской программы „Бесогон ТВ“», — говорится в сообщении в Telegram-канале Министерства культуры Забайкальского края.

Ранее сообщалось о том, что Никита Михалков предложил обсудить введение цензуры в кино и на сцене в России.