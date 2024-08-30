Была в платье и мюлях на высоком каблуке: Мария Погребняк вышла замуж за неделю до родов
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Блогер Мария Погребняк вышла замуж во второй раз. Вместе с избранником Игорем Головинским они официально оформили отношения за неделю до родов.
Об этом сообщило издание StarHit.
Пара появилась в московском МФЦ. Мария была в белом платье, пиджаке и мюлях на высоком каблуке. Игорь появился в светлом поло и брюках.
Источники издания сообщают, что они привлекли внимание стильными нарядами. «Уж больно красивые шли», - пишет издание.
У Игоря был пакет из Poison Drop – журналисты полагают, что там пара приобрела обручальные кольца.
Погребняк не показывает избранника – говорит, что он непубличный человек. По ее словам, мужчине приходится нелегко из-за медийности Марии.
Через неделю она станет матерью в четвертый раз. Она скрывает пол будущего малыша - Погребняк воспитывает троих сыновей от предыдущего брака.