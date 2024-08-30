Была в платье и мюлях на высоком каблуке: Мария Погребняк вышла замуж за неделю до родов

Блогер Мария Погребняк вышла замуж во второй раз. Вместе с избранником Игорем Головинским они официально оформили отношения за неделю до родов.

Об этом сообщило издание StarHit.

Пара появилась в московском МФЦ. Мария была в белом платье, пиджаке и мюлях на высоком каблуке. Игорь появился в светлом поло и брюках.

Источники издания сообщают, что они привлекли внимание стильными нарядами. «Уж больно красивые шли», - пишет издание.

У Игоря был пакет из Poison Drop – журналисты полагают, что там пара приобрела обручальные кольца.

Погребняк не показывает избранника – говорит, что он непубличный человек. По ее словам, мужчине приходится нелегко из-за медийности Марии.

Через неделю она станет матерью в четвертый раз. Она скрывает пол будущего малыша - Погребняк воспитывает троих сыновей от предыдущего брака.