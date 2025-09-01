«Добро пожаловать в рабство»: сын Елены Яковлевой женился во второй раз

Сын актрисы Елены Яковлевой женился второй раз. Фото с новой избранницей звездный наследник выложил в своем личном блоге. Однако имя возлюбленной Дениса Шальных пока остается в тайне. Ее лицо на снимках было скрыто.

На кадрах, опубликованных в соцсети Дениса, пара предстала в черных нарядах, показала обручальные кольца, чем и подтвердили бракосочетание.

Друзья молодоженов поздравили их с важным событием комментариями: «Поздравляю вас!»; «Счастья и покоя!»; «Поздравляю! Очень рад видеть, что у тебя все хорошо»; «Вот это ты милашка, поздравляю!»; «Добро пожаловать в рабство»; «Поздравляю, братик! Всего вам наилучшего!»; «Ура, поздравляю! Еще и на стиле! Вроде недавно за партой сидели, а теперь такие взрослые. Жизнь прекрасна и многообразна. Живете свою лучшую. Обнимаю и желаю литров счастья, килограммов здоровья, любви тонну».

Прошлый брак Дениса продлился недолго. Молодой человек женился в возрасте 25 лет.

