«Добро пожаловать, сынок»: появились первые фото Инны и Юрия Жирковых с новорожденным из больницы

Жена футболиста Юрия Жиркова Инна показала первые фото с новорожденным из больницы. Она сообщила, что родила мальчика.

Инна сделала публикацию на следующий день после родов. «Добро пожаловать, сынок», - написала она под снимками и указала дату рождения мальчика – 4 сентября.

На опубликованных снимках лицо ребенка скрыто. Юрий уже увиделся с малышом и покачал на руках – он поддерживал жену на родах.