НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 05 сентября 2024, 15:32
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«Добро пожаловать, сынок»: появились первые фото Инны и Юрия Жирковых с новорожденным из больницы

Инна и Юрий Жирковы показали фото с новорожденным сыном из больницы.
«Добро пожаловать, сынок»: появились первые фото Инны и Юрия Жирковых с новорожденным из больницы

© Starface.ru

Жена футболиста Юрия Жиркова Инна показала первые фото с новорожденным из больницы. Она сообщила, что родила мальчика.

Инна сделала публикацию на следующий день после родов. «Добро пожаловать, сынок», - написала она под снимками и указала дату рождения мальчика – 4 сентября.

На опубликованных снимках лицо ребенка скрыто. Юрий уже увиделся с малышом и покачал на руках – он поддерживал жену на родах.

Инна и Юрий Жирковы

Инна и Юрий Жирковы

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Пару поздравляют с рождением ребенка. Певица Ольга Бузова написала: «Инна, ты герой. Здоровья сыночку и счастья вашей семье». В комментариях отметились певицы Алсу, Анна Седокова, Ольга Орлова, модель Виктория Лопырева.

Для пары это уже четвертый ребенок. В семье Инны и Юрия растут двое сыновей и дочь.

В начале августа сообщалось, что актриса Лиза Арзамасова родила второго ребенка от фигуриста Ильи Авербуха.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия Караева
Теги:
Инна Жиркова
Юрий Жирков
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