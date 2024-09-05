«Добро пожаловать, сынок»: появились первые фото Инны и Юрия Жирковых с новорожденным из больницы
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Жена футболиста Юрия Жиркова Инна показала первые фото с новорожденным из больницы. Она сообщила, что родила мальчика.
Инна сделала публикацию на следующий день после родов. «Добро пожаловать, сынок», - написала она под снимками и указала дату рождения мальчика – 4 сентября.
На опубликованных снимках лицо ребенка скрыто. Юрий уже увиделся с малышом и покачал на руках – он поддерживал жену на родах.
Пару поздравляют с рождением ребенка. Певица Ольга Бузова написала: «Инна, ты герой. Здоровья сыночку и счастья вашей семье». В комментариях отметились певицы Алсу, Анна Седокова, Ольга Орлова, модель Виктория Лопырева.
Для пары это уже четвертый ребенок. В семье Инны и Юрия растут двое сыновей и дочь.
В начале августа сообщалось, что актриса Лиза Арзамасова родила второго ребенка от фигуриста Ильи Авербуха.