«Добро пожаловать»: SHAMAN назвал Аллу Пугачеву своей поклонницей

Популярный исполнитель Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, назвал Аллу Пугачеву своей поклонницей. Артист высказался в адрес Примадонны после того, как она упомянула его имя в сообщении на своей странице в соцсетях. Об этом сообщает Газета.Ru.

В беседе с журналистами певец поделился своим мнением по поводу ситуации и самой артистки.

«Я очень рад, что в ряды моих поклонниц прибыло пополнение. Добро пожаловать!», — сказал SHAMAN.

Напомним, что недавно Алла Борисовна была в России, но через несколько дней улетела к семье. Она не давала никаких комментариев, а на днях опубликовала большой пост в личном микроблоге. В одном из отрывков прозвучало имя молодого певца SHAMAN, с которым она встречалась в 2013 году на конкурсе «Фактор А». Он был среди участников, а Пугачева сидела в жюри.

«Когда-то я попросила Ярослава Дронова сказать одну важную фразу, теперь и я ее скажу, хотя меня никто и не просит: «Вы еще обо мне услышите!» Хотите вы этого или нет, но жизнь показывает, что я до сих пор в ваших сердцах», — написала артистка.

Ранее мы писали о том, что Пугачева закупила в России песен на три новых альбома. Она подготовила три новых альбома задолго до отъезда из России. Последние шесть-семь лет Примадонна скупала понравившиеся ей песни и мелодии для своих будущих хитов.