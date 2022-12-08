Доболталась: «содержащую СССР» Вайкуле лишают гражданства Латвии

Совсем недавно Лайма Вайкуле дала откровенное интервью, в котором в резкой форме ответила критикам на обвинения. Звезда довольно смело заявила, что содержала СССР благодаря своим концертам, собирающим целые стадионы. Вот почему недовольство публики по поводу отсутствия певицы в России не является уместным. Узнав о провокационных высказываниях артистки, власти Литвы завели уголовное дело о лишении Вайкуле гражданства.

Депутаты обвиняют Лайму в участии финансирования оккупации Латвии. «Мы заводим уголовное дело о предоставлении статуса негражданина страны. Я лично добьюсь максимального срока за поддержку советской власти», — цитирует представителя местной власти Telegram-канал «Неопра, блин!».

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