«Добилась идеального веса»: Юлианна Караулова рассказала, почему резко похудела

Певица Юлианна Караулова, выступившая накануне на концерте лауреатов премии «Золотой Граммофон» в Санкт-Петербурге, рассказала женскому журналу Клео.ру, как ей удается сохранять хорошую фигуру и держать идеальный вес.

Артистка призналась, что держит примерно один вес на протяжении многих лет. Однако, по словам Юлианны Карауловой, после родов она сильно поправилась.

«Я нахожусь примерно в одном весе уже много лет — курса со второго института. Правда, во время родов я достаточно сильно набрала. Думала, что поправлюсь килограммов на 11—12. В итоге поправилась на 16—17 и решила больше не становиться на весы, чтобы в ожидании радостного события не расстраиваться», — поделилась певица.

Как утверждает Юлианна Караулова, ей удалось достаточно быстро вернуться в форму — всего за пять месяцев.

«Я кормила грудью, а кормящие быстро теряют вес. А спустя полгода после рождения ребенка я заболела ковидом, и из-за него стала весить еще меньше, чем перед беременностью. И в итоге добилась того идеального веса, который прежде пыталась получить при помощи фитнеса и определенного режима питания, но не получалось», — призналась артистка.

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