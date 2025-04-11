Актриса Агата Муцениеце назвала отказавшегося с ней жить сына «откидышем»

Актриса Агата Муцениеце с юмором высказалась о своем сыне от Павла Прилучного Тимофее. Мальчик с лета прошлого года не живет с матерью, и недавно из-за этого она назвала его «откидышем».

О наследнике Агата заговорила во время съемки своего шоу «Догадки Агатки». Беседуя с блогером Анной Покров и Антоном Каравайцевым, актриса отметила, что ее сын сейчас «то там, то сям». Из-за этого она пошутила и назвала его «откидышем».

В Сети некоторые пользователи возмутились словами Муцениеце. Они уверены, что это только еще больше настроит Тимофея против мамы.

Напомним, что, по слухам, мальчик захотел жить с отцом из-за травли в школе. Друзья Прилучного рассказали журналистам, что сверстники смеялись над Тимофеем, так как его мама танцует в кабаре, и кадры из шоу публикуются в соцсетях. Из-за этого он якобы сблизился с папой и отдалился от Агаты.

При этом с сестрой Тимофей по-прежнему поддерживает общение. Адвокат Павла делилась, что дети практически каждый день находятся на связи друг с другом.

Ранее стало известно, как Павел Прилучный относится к новым отношениям Агаты Муцениеце.