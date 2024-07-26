«До слез»: Анастасия Решетова сообщила о разлуке с сыном от Тимати

Российская модель Анастасия Решетова рассказала, что на месяц расстается с сыном. Об этом она сообщила в своем микроблоге.

Как призналась блогерша, ее наследник будет проводить время со своим отцом рэпером Тимати.

«Ну все, теперь очередь папы на отпуск с ребенком. Перед разлукой, как всегда, нам с Ратиком взгрустнулось до слез. А потом я как поняла, что теперь целый август свободного времени», — поделилась Решетова.

В 2014 году Анастасия Решетова стала обладательницей титула «1-я Вице-мисс России», и в том же году она познакомилась с Тимати. 16 октября 2019 года у пары родился сын Ратмир, а спустя год влюбленные объявили о расставании. Модель признавалась, что планировала всю жизнь быть вместе с отцом своего ребенка и не была готова к подобному развитию событий. По словам знаменитости, она болезненно переживала разрыв и ее единственным спасением была забота о сыне.

Недавно Решетова оказалась в центре скандала. Блогершу обвинили в том, что она увела супруга у певицы Алсу. Экс-девушка Тимати заявляла, что не стала бы даже смотреть на женатого, поскольку привлекательность таких мужчин сразу падает для нее. Тем не менее в конце июня Алсу сообщила, что Решетова врет.

Ранее мы писали, что Анастасия Решетова закрыла убыточный бизнес.