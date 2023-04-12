«До сих пор верю в любовь»: Бузова вновь собралась замуж

37-летняя Ольга Бузова уже долгое время является одной из самых завидных невест страны. Поющая телеведущая несколько раз пыталась построить счастье, даже вступала в брак, однако все заканчивалось одиноково плохо. И Дмитрий Тарасов, и Давид Манукян оказались неверны экс-участнице «Дома-2». Но эти неудавшиеся романы нисколько не изменили ее отношения к любви.

По словам артистки, она все еще верит, что настоящие романтические чувства существуют, и она их очень ждет. На самом деле перед Ольгой не стоит задача поскорее выйти замуж, ведь она может сделать это в любой момент. Тем более, что кандидатов достаточно. Но для нее важно любить самой, а такого мужчину ей пока встретить не удалось.

«Я могла бы выйти замуж хоть сегодня. Ну, не сегодня, поздно уже, хотя загс бы открыли. Завтра, наверное. Есть огромное количество людей, которые хотят взять меня в жены. Я до сих пор верю в любовь», - поделилась Бузова.

Напомним, что лишиться статуса свободной женщины телеведущая собиралась еще к концу 2022 года, но не вышло, и она перенесла свои планы на 2023 год. При этом Ольга не исключает, что своего будущего мужа она может выбрать и из числа своих бывших. На такие мысли ее натолкнули зарубежные звезды Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, которые смогли обрести счастье друг с другом только после длительного расставания.

Но кроме бывших, Бузова также ждет активных действий и от Егора Крида. Певец на недавней музыкальной премии позвал ее на свидание, вот только пока не назначил ни место, ни время встречи.