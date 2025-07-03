«До сих пор в шоке»: Анастасия Костенко рассказала, как попала на удочку мошенников

Модель Анастасия Костенко едва не лишилась аккаунта на сайте Госуслуги. Ее попытались обмануть мошенники, которые действовали под прикрытием.

Супруга бывшего футболиста Дмитрия Тарасова рассказала о пережитом в своем Telegram-канале. По словам Анастасии, ей позвонили по телефону и сообщили о доставке цветов. Многодетная мама не поняла, кто мог сделать ей такой подарок, и попросила оставить его на ресепшене отеля в Сочи, где она сейчас отдыхает.

В конце беседы модель попросили назвать код из СМС, который ни в коем случае называть нельзя. Однако она сделала это и отправилась дальше по делам. Уже на тренировке Анастасия увидела, что кто-то пытался взломать ее госуслуги.

По счастливому стечению обстоятельств, супруге Дмитрия Тарасова удалось сохранить доступ к аккаунту. Тогда мошенники предприняли вторую попытку, но модель сразу же поняла, в чем дело.

«Если честно, я до сих пор в шоке…» — призналась в конце публикации Костенко.

Ранее Анастасия жестко ответила «Мисс России» Ане Линниковой. Между моделями произошел конфликт в Сети.