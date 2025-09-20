«До сих пор Сочи вспоминают»: Анастасия Костенко заявила, что не способна простить измену

Жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко высказалась о скандале, разгоревшемся после его поездки в Сочи. В telegram-канале модель рассказала, что в их семье царит доверие, а слухи о встрече спортсмена с моделями не имеют ничего общего с реальностью.

Летом бывшего мужа Ольги Бузовой заметили на пляже в компании Натальи Свистуновой и Кристины Смит. Девушки утверждали, будто футболист хотел продолжить с ними общение, но они отказали.

«До сих пор это Сочи вспоминают. Никто даже не вдумывался в ответ Димы, он в принципе не хотел давать никаких комментариев. Здесь уже я говорю, что давай дадим, потому что пошел какой-то странный пиар непонятных личностей», — пояснила Костенко.

По словам Анастасии, ее муж приезжал в Сочи на два дня по делам и все время поддерживал связь с семьей.

«Он был на переговорах, встречался в разных местах, где возможны продвижения и реклама. Зашел в достаточно пафосное и популярное место в Сочи. Он мне отписался, что очень странный контингент», — утверждает жена спортсмена.

Костенко также отметила, что Дмитрию предложили сотрудничество с девушками ради продвижения его бизнес-проекта в сфере табачных изделий. Однако, по ее словам, именно модели решили использовать ситуацию для саморекламы:

«Эти женщины зачем-то решили попиариться. Видимо, им немножко непонятно, что такое семья и семейная история, им понятно про какие-то грязные вещи. Выбор абсолютно каждого. Женщины эти не приложили до конца скриншот, с каким удовольствием они дали номер!»

Многодетная мать уверяет, что в их семье нет секретов — она знает о всех переписках мужа, в том числе и с девушками. При этом Анастасия призналась, что не способна простить измену.

«Если бы я пережила измену своего мужа, мой муж уже был бы бывшим. Потому что с моими принципами, с моим подходом по жизни вообще мы бы просто не ужились после этого случая. Для меня предательство неприемлемо», — заключила она.

