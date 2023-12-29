passion.ru
Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Рамблер&ID
НАШ ШОУБИЗ
17:15, 29 декабря 2023
1 мин.

До сих пор шрам: врач потушила сигарету о спину фигуристки Медведевой

Евгения Медведева нашла нужным сообщить, как врач потушила о ее спину сигарету.

До сих пор шрам: врач потушила сигарету о спину фигуристки Медведевой

© Сайт «Страсти»

Фигуристка Евгения Медведева рассказала, как врач потушила о нее сигарету на приеме. До сих пор у спортсменки остались шрамы.

Подробностями Медведева поделилась в интервью для YouTube-канала «Фигурка».

Она обратилась к специалисту по рекомендации. На тот момент Медведева мучилась со спиной – это произошло во время гастролей в Сочи.

Врач не раскрыла, как именно собирается лечить, а только призвала потерпеть 8 секунд. Медведева почувствовала жжение, а на вопрос, что делает медик, услышала: «Прикуривание».

«Она сигарету о меня потушила», - вспомнила тот эпизод фигуристка.

После процедуры на ее спине остался шрам.

В интервью Медведева рассказала о своей плохой привычке ныть. От этого самой фигуристке становится «мерзко». Также Медведева привыкла кусать губы до крови. С другой вредной привычкой - длительным общением в соцсетях - она научилась бороться: спортсменка поставила ограничение на телефоне и пользуется ими не более 1,5 часов.

Источник фото:Сайт «Страсти»
Источник:YouTube-канал «Фигурка»
Автор:Лилия Караева
Теги:
Евгения Медведева
врач
спина
Новости партнеров
О чем говорят