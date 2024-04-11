На вопросы не отвечала, оделась в черное: Ани Лорак выступила с одной песней на мероприятии в Москве

Мероприятие, на которое была приглашена звезда, организовано HiFi-стримингом Звук. Оно представляет собой серию закрытых презентаций артистов. В рамках «Вечернего Звука» 10 музыкантов исполняют новый трек, а затем – главный хит.

Ранее Лорак и ее избранник Исаак Виджраку признались друг другу в любви в соцсетях. Мужчина сравнил жизнь с певицей с поеданием лучшего мороженого, «которое никогда не надоедает». При этом он отметил, что идеальных партнеров не бывает, пока несовершенства другого человека не воспринимаются как нечто совершенное.

Лорак в ответ на признание Виджраку написала, что он делает ее жизнь лучше. Певица не скрывает планов на свадьбу. Возлюбленные живут вместе, знакомы с детьми. Лорак в перспективе хотела бы скромное торжество, без пышных торжеств.