«До сих пор пытаюсь понять»: Оксана Самойлова разрыдалась в Париже, куда приехала на Неделю моды

Блогер и многодетная мать Оксана Самойлова прилетела в Париж на Неделю моды. В своем микроблоге супруга рэпера Джигана написала, что разрыдалась во время посещения столицы Франции. И причиной тому стал вовсе не случай с показом Balenciaga, куда инфлюенсера просто не пустили.

Уже после этого события Самойлова посетила парижский музей Лувр. В галерее она отметила одну из работа художника Леонардо да Винчи — «Святая Анна с Мадонной и младенцем Христом». Не понимая от чего и как, Оксана разрыдалась перед полотном, чем потом поделилась со своими подписчиками.

«Я вчера стояла и рыдала возле этой картины, и до сих пор пытаюсь понять, что именно меня так зацепило», — написала знаменитость.

Подписчики Самойловой написали ей свои предположения в личные сообщения. Один из фанатов блогерши выдвинул версию, что особое умиление на картине у нее вызвала коза. В прошлом году Оксана как раз взяла себе парнокопытное домой. Но сразу последующий ответ «нет» дал понять, что на самом деле причина кроется в чем-то другом.

Ранее сообщалось, что Ксению Собчак осудили за высмеивание Самойловой в Париже. За блогершу вступилась юрист Екатерина Гордон.