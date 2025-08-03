«До сих пор помню этого мальчика»: Ирина Безрукова рассказала о курортных романах

Ирина Безрукова вспомнила о курортных романах. Подробности приводит Пятый канал.

На премьере сериала «Три сестры» актриса поделилась, что она никогда не заводила курортных романов. Однако в беседе с журналистами вспомнила одну историю, когда ей понравился мужчина — это был парень из детского лагеря.

По словам Ирины, она до сих пор вспоминает мальчика, который впервые позвал ее на медленный танец.

«У меня не было курортного романа, но в юности, когда я была в пионерском лагере в Абхазии, мне очень понравился мальчик, его звали Тенгиз. Он приходил, смотрел на меня, вздыхал и один раз на танец пригласил. Это нельзя назвать курортным романом, но я до сих пор помню этого прекрасного мальчика», — сообщила артистка.

Кроме того, Безрукова призналась, что стала аккуратней общаться с мужчинами после прихода популярности: специально избегала романов вне профессионального круга. По словам Ирины, она боялась людей с меркантильными целями.

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