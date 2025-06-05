60-летняя актриса Ирина Безрукова призналась, что умершего сына травили в школе. Ее слова приводит The Voice.

В Москве состоялась премьера фильма «Балерина». Мероприятие посетили многие звезды, в том числе и Безрукова. Выйдя на красную дорожку, артистка заговорила об умершем сыне. Как выяснилось, ее наследник столкнулся с травлей в школе из-за звездного статуса родителей. Ирина встала на защиту сына и поругалась с завучем заведения, который решил, что он воспитывается «в богемной семье».

«Я все это выслушала и сказала: «Вы совсем не знаете меня и мою семью, в моей семье никто не пьет и не курит. Ребенок никогда не остается один. У ребенка есть все условия для обучения. В моей семье дома не собираются большие компании. Этот ребенок написал сценарий, сыграл спектакли»», — рассказала Ирина.

По мнению актрисы, у завуча школы были комплексы, поэтому он «отыгрывался» на детях. После конфликта Безрукова перевела наследника в другое заведение, где у него не было проблем ни с учебой, ни с общением.

«Буквально через неделю мне передали официальное письмо, что они в восторге от этого парня, от его знаний, от его дипломатичности, деликатности. И он закончил только на 4 и 5. Совершенно прекрасно», — резюмировала Ирина.

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