«До сих пор остались люди»: раскрыто, имеет ли уехавшая Алла Пугачева влияние в России

Актриса, бизнесвумен и светская львица Алена Кравец заявила, что уехавшая из России певица Алла Пугачева все еще сохраняет свое влияние в стране. При этом она выразила уверенность, что исполнительница хита «Мадам Брошкина» не причастна к скандалу с ее выдворением с модной премии в Москве.

Ранее в Сети предположили, что Кравец могли выгнать с мероприятия, так как она рассказала о грубом отношении к Пугачевой со стороны мужа, шоумена Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ).

«Алла, конечно, имеет влияние. У нее в России до сих пор остались люди, которые ею восхищаются и которые ее по-прежнему поддерживают. Но, думаю, что в моем случае Пугачева не виновата», - сказала Кравец в беседе с mk.ru.

Алена подчеркнула, что на светском мероприятии просто стала жертвой зависти со стороны «грузной женщины», а Пугачева никак не могла повлиять на организаторов, которые даже не знали, придет ли она.

«Алла – несчастная женщина, на мой взгляд. В России она имела все: ее боготворили, ею восхищались и простые смертные, и чиновники… Здесь она могла открыть любую дверь. А на старости лет вынуждена бегать по заграницам в поисках угла. Это – печальная история. Но каждый сам – кузнец своего счастья», - заключила Кравец.

Ранее Алена Кравец прокомментировала новое обращение певицы Аллы Пугачевой к россиянам. В своем блоге 75-летняя исполнительница хита «Арлекино» попросила писать больше «интересных историй» о своей семье. По мнению бизнесвумен, Пугачевой нравится, когда о ней вспоминают, она развлекается, публикуя в соцсетях провокационные посты.

*Признан иностранным агентом на территории России