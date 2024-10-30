«Ее это забавляет»: зачем Алла Пугачева периодически делает провокационные заявления

Актриса, бизнесвумен и светская львица Алена Кравец прокомментировала новое обращение певицы Аллы Пугачевой к россиянам. В своем блоге 75-летняя исполнительница хита «Мадам Брошкина» попросила писать больше «интересных историй» о своей семье.

По мнению Кравец, Пугачевой нравится, когда о ней вспоминают, она развлекается, публикуя в соцсетях ироничные посты.

«Она же гений пиара! Поди, плохо: сидит, пьет чай, никого не трогает, а о ней все пишут и говорят. Ее это забавляет и ей это нравится, что даже на пенсии она всем интересна. У нее нет тоски по Родине, думаю, есть тоска по былой славе», - сказала светская львица в беседе с NEWS.ru.

При этом она выразила уверенность, что негатив все же задевает Пугачеву несмотря на то, что она старается казаться невозмутимой. Уехавшая из России артистка, по мнению Кравец, думала, что ее будут обожать даже на расстоянии.

Ранее гастролирующий по странам Европы со своим моноспектаклем актер Данила Козловский с восторгом отреагировал на новое обращение Пугачевой к россиянам. Он отметился в ее блоге с помощью эмодзи - руки, поднятые в знак торжества.