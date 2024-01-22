«До сих пор опечален»: Анастасия Немоляева вышла замуж за иностранца вопреки воле отца

Анастасия Немоляева, племянница легендарной актрисы Светланы Немоляевой, запомнилась зрителям благодаря участию в фильме «Курьер». Артистка уже более 30 лет живет в браке с Вениамином Скальником, который записан в японском паспорте как Цутому Исидзима.

Избранник 54-летней артистки — наполовину русский, наполовину японец. С ним Анастасия познакомилась на съемочной площадке приключенческого фильма, куда пригласили экспертов из Японии. Актриса была в восторге от грамотной речи иностранца, но позже выяснилось, что он всю сознательную жизнь прожил в Москве.

«Я никогда его не воспринимала именно как иностранца. Он вырос в России, учился в русской школе и у него ментальность наша, он очень любит русскую культуру», — рассказала артистка в эфире программы «Пока все дома» на «России 1».

Оказалось, что Анастасия и Вениамин жили даже в одном районе, и их школы находились недалеко друг от друга. Но, несмотря на это, отец актрисы, кинооператор Николай Немоляев, был против выбора дочери. Он считал, что Скальник не подходит Анастасии. Однако спустя полгода влюбленные оформили отношения, сейчас их браку уже 30 лет.

«Он до сих пор, наверно, опечален. Всё время надеялся, что это будет русский, такой блондин с голубыми глазами, оператор или режиссер. Мама у меня более демократичная», — объяснила актриса.

У супругов родились три дочери — София, Ефросинья и Евдокия. У них двойная фамилия: Скальник-Исидзима. Также они являются гражданками и России, и Японии.

Ранее мы писали о том, что Светлана Немоляева должна была сыграть Надю в «Иронии судьбы».