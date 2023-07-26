«До сих пор обижаюсь»: как Тимати обошелся с певицей Ириной Дубцовой

Популярная исполнительница Ирина Дубцова рассказала, почему обижается на своего коллегу Тимати. Певица призналась, что все дело в песне. Об этом она рассказала в новом выпуске подкаста Первого канала «Неформат».

Не все знают, что Ирина Дубцова является не только талантливой певицей, но и автором хитом и композитором. Она работала с такими артистами, как Дима Билан, Филипп Киркоров и многие другие.

Знаменитость призналась, что не со всеми складываются хорошие отношения. Так, она до сих пор обижена на рэпера Тимати за то, что он не указал ее имя среди авторов музыки к одному из его хитов «Не сходи с ума». А ведь Ирина работала над ней.

«Я на самом деле до сих пор обижаюсь на (прошлую. — Прим. ред.) команду Тимати, потому что меня указали только как автора текста, хотя мелодию к этой песне написала тоже я», — поделилась артистка.

Дубцова также ответила на вопрос, сколько стоит заказать у нее песню. Но женщина не стала называть точную сумму, а только пояснила, что довольно дорого. Но дело не только в цене, а в том, что у певицы почти нет времени на это. За это на нее саму обижаются друзья и коллеги, которые просят написать трек.

«Они ждут, просят, но у меня иногда просто вот не идет», — оправдалась звезда.

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