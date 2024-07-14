«До сих пор не верю, что решилась»: невестка Валерии перенесла серьезную операцию

Невестка певицы Валерии, 26-летняя Лиана Шульгина, до сих пор восстанавливается после серьезного ДТП в 2019 году. В личном блоге супруга сына артистки Арсения сообщила, что перенесла очередную операцию и приходит в себя после наркоза.

Лиана Шульгина вышла на связь с подписчиками в соцсети из больницы. Девушка заявила, что ей наконец удалили титановые пластины из руки.

«Доброе утро, после наркоза. До сих пор не верю, что наконец-то решилась! Шел пятый день в больнице», — поделилась невестка Валерии.

Жена Арсения Шульгина поделилась кадрами из больничной палаты и показала два больших букета цветов. Подписчики пожелали Лиане скорейшего выздоровления и отметили, что даже после наркоза она прекрасно выглядит.

Напомним, девушка рассказывала, что в 2019 году попала в страшную автокатастрофу, однако до сих пор страдает от последствий случившегося. В результате аварии Лиана Шульгина получила несколько гематом и травму руки. У невестки Валерии обнаружили открытый перелом, поэтому ей пришлось накладывать швы, провели остеосинтез и вставили титановые пластины. Операция была сложной, поскольку у девушки тонкие и хрупкие кости.

Арсений Шульгин женился на Лиане в 2020 году, а спустя год у пары родилась дочь Селин. Невестка Валерии признавалась, что во время беременности нельзя было вынимать пластины, поэтому она была вынуждена носить их до последнего времени.

Ранее сообщалось о том, что Лиана Шульгина сделала резкое заявление в адрес Валерии.