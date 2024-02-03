До сих пор не могут простить из-за «голой» вечеринки: Лолита Милявская обратилась к недоброжелателям

Певица Лолита Милявская до сих пор чувствует на себе последствия от участия в «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой. Знаменитость по-прежнему сидит без работы и придумывает себе новые занятия, которые, пользуясь случаем, критикуют хейтеры. Исполнительница решила обратиться к недоброжелателям в социальных сетях, передает ВокругТВ.

Оказавшись не у дел, Лолита занялась домашними хлопотами. Певице пришла в голову мысль изменить вид потолка. Озвучив идею, она тут же столкнулась с критикой. Артистке были предъявлены замечания, несмотря на которые она намерена реализовать задуманное. При этом Милявская заявила о пользе труда в ее нынешнем положении.

«Я выслушала всех своих подписчиков и купила новые шаблоны, валики, кисти, растворитель, хотя мне он не нужен, так как все краски, как оказалось, на водной основе. Ждем новый потолок... и ожидаю комментарии в духе: "Это плохо", "это вредно для психики". Труд полезен», — рассказала Лолита.

Ранее стало известно, сколько исполнительница потеряла из-за отмены тура по Подмосковью. Речь идет о 22 миллионах рублей.