«До сих пор летаю»: 78-летний Леонид Якубович раскрыл свое главное увлечение

Телеведущий Леонид Якубович рассказал в шоу «Кстати» в VK Видео о своем главном увлечении в жизни – полетах. Влюбившись в это дело еще много лет назад, он не может отпустить его до сих пор. А все началось с того, что его просто привели на аэродром.

По словам ведущего «Поля чудес» пилотом он стал случайно. Артист признался, что сошел с ума, когда увидел вблизи самолеты.

«И все, остался там ночевать и прожил там, по-моему, месяца два или три. Получил лицензию. Потом было много поездок в горячие точки. Я там пересел на вертолет. В 2002 году закончил Калужское авиационное училище мимолетом», - рассказал Якубович.

Сертифицирован Леонид Аркадьевич был как летчик коммерческой авиации третьего класса. «Где-то с год возил пассажиров фрагментарно. До сих пор летаю, прохожу ВЛЭК», - поделился телеведущий.

Также Якубович, как можно побороть аэрофобию. По его словам, весь экипаж должен работать слаженно, сразу высматривая человека, которому не по себе в салоне. Такого пассажира следует сразу успокоить, и доброжелательное отношение поможет ему справиться со страхом.

Ранее Леонид Якубович заявил, что пририсовывал себе усы карандашом.