«До сих пор корю себя за ее слезы»: за что Юрий Николаев раскаивался перед женой, с которой прожил 50 лет

4 ноября после продолжительной болезни не стало звезды программы «Утренняя почта» Юрия Николаева. До последнего дня рядом с артистом находилась жена Элеонора, с которой он прожил в браке 50 лет. Пара была счастлива вместе, но мало кто знал, что в их отношениях было и то, за что телеведущий не мог себя простить. Об этом сообщает Экспресс газета.

Юрий Николаев впервые встретился с будущей супругой в троллейбусе. На тот момент артисту было 18, а Элеоноре — 15 лет. Тогда молодой человек не стал испытывать судьбу, но спустя годы они снова столкнулись. Телеведущий подарил девушке часы со словами: «Носи на удачу, пока экзамены сдаешь». Он знал, что обязательно с ней еще увидится. Так и вышло: между артистом и его избранницей начался роман длиной в целую жизнь.

Однако совместная жизнь звезды «Утренней почты» и его жены не всегда была безоблачной. За время работы на телевидении у Юрия Николаева возникли проблемы с алкоголем. В какой-то момент вредная привычка поставила под угрозу его карьеру и брак.

«Если спрашивают: „Юр, сколько ты выпил?“, отвечаю: „Вам не переплыть“», — вспоминал Юрий Николаев.

Дошло даже до того, что телеведущий переставал себя контролировать и сам не знал, где находится. Тогда супруга находила его через друзей и увозила домой. Женщина тяжело переживала происходящее и плакала, но не упрекала мужа. Спустя годы Юрий Николаев признавался: «До сих пор корю себя за ее слезы».

Элеонора Николаева пыталась помочь мужу побороть пагубную зависимость и обращалась к врачу, но тот заявил: «Если сам не решит завязать, ничего не изменится». Однажды настал переломный момент, когда Юрия Николаева едва не уволили с ТВ. После этого он смог взять себя в руки и бросил пить.

Но была в жизни телеведущего другая не менее опасная вредная привычка — он не мог бросить курить. В 2004 году пришла беда — у Юрия Николаева выявили рак кишечника. Долгие годы артист боролся с недугом, но болезнь и вызванные ею осложнения оказались сильнее. Экс-ведущий «Утренней почты» скончался 4 ноября 2025 года в возрасте 76 лет. Незадолго до смерти врачи диагностировали ему тяжелую пневмонию.

