«До сих пор идет грызня»: певец Роман Жуков рассказал о конфликте солисток группы «Мираж»

Певец Роман Жуков накануне выступил на «Вечеринке Ретро FM» в Москве. В беседе с NEWS.ru исполнитель хита «Я люблю вас, девочки» поделился воспоминаниями о работе в группе «Мираж» и рассказал об отношениях между участниками коллектива.

По признанию артиста, он с теплотой вспоминает свою работу клавишником в группе «Мираж». Роман Жуков отметил, что относится к коллегам с благодарностью. Однако музыкант заявил, что сейчас между солистками коллектива «идет грызня».

«Это между солистками группы до сих пор идет грызня. Я нормально общаюсь со всеми, и с Валерой Соколовым, автором всех текстов песен. У меня только самые положительные воспоминания и слова благодарности. Недавно Рита Суханкина звонила, с днем рождения поздравляла», — рассказал Роман Жуков.

Звезда 90-х также высказался о новом шоу «Суперстар! Возвращение» на НТВ. По словам Романа Жукова, он с удовольствием принял бы участие в этом проекте, если бы его позвали. Певец подчеркнул, что нигде не видел такой «технической начинки», как в этом шоу.

«Это действительно самая современная студия в мире, даже в Голливуде такого нет. Я восхищен, поражен и счастлив, что я оказался частью этого механизма, который работал как швейцарские часы. Команда из 250 человек, которая работает как единый организм», — заявил артист.

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