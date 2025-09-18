«До сих пор чувствую за это ответственность»: Зацепин признался, что стал причиной проблем Губина

Певец Антон Зацепин признался, что жалеет о песне о коллеге Андрее Губине «Ниже ростом только Губин». Артист считает, что трек добавил исполнителю комплексов, и участник «Фабрики звезд» до сих пор винит себя в этом.

В интервью на YouTube-канале Глеба Климентьева Антон рассказал, что, если бы мог вернуться в прошлое, то не стал бы выпускать песню о Губине. По мнению вокалиста, трек сильно задел его коллегу.

«Она плохо повлияла на Андрея, и я до сих пор чувствую за это ответственность. Тогда мне казалось, что это самоирония, лёгкий номер. Но сегодня я понимаю, что песня задела его, добавила комплексов и стала одним из факторов его проблем. Если бы я мог что-то изменить, я бы отказался от этой композиции», — поделился Зацепин.

Отметим, что Губин уже давно ушел со сцены из-за проблем со здоровьем. Он отказывается от выступлений, не выпускает песни и не выходит в свет, предпочитая закрытый образ жизни.

