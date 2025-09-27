«До пяти лет»: адвокат Полины Дибровой угрожает судом жене Тимура Хайдарова

Адвокат Полины Дибровой хочет подать в суд на Светлану Сильваши. Об этом сообщает StarHit.

На днях Полина Диброва официально развелась с Дмитрием Дибровым. Скандал вокруг их развода длился около месяца и, похоже, не планирует утихать. На этот раз гнев адвокатов стороны Полины привлекла супруга Тимура Хайдарова.

Светлана Сильваши накануне появилась в студии шоу «Малахов», где продемонстрировала переписку с теперь уже бывшей супругой Дмитрия Диброва.

«Разъясняю гражданке Сильваши нормы уголовного права, а именно статью 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни). Личную переписку, Светлана, нельзя показывать на федеральном канале без согласия лица, с которым она велась», — заявила адвокат Ирина Кузнецова.

По словам юриста, Сильваши может грозить внушительный срок после такого поступка.

«Законодательство предусматривает серьезное наказание за такие деяния — до 5 лет лишения свободы», — добавила она.

Ранее мы писали о том, что адвокаты Дибровых пригрозили подать в суд на Катю Гордон за травлю модели.