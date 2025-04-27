«До последнего не получала гражданство»: Вика Цыганова раскритиковала зарабатывающую в России Анну Asti

Вика Цыганова резко высказалась об артистах-«молчунах», скрывающих свою гражданскую позицию. В своем Telegram-канале певица раскритиковала Анну Asti (Анна Дзюба), которая «до последнего не хотела получать паспорт России».

В 2023 году Анна Asti попала в скандал, приняв участие в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой в Москве, на которой «отметились» также Филипп Киркоров, Лолита Милявская и другие артисты. После этого концерты певицы стали отменять по всей России, но уже весной 2025 года она снова вернулась к выступлениям. Вику Цыганову возмутило, что экс-солистка группы Artik & Asti, хранящая молчание о своей позиции, продолжает зарабатывать в РФ.

«Украинская певица Анна Дзюба до последнего ждала и не получала гражданство России. В 2022 году певица просто промолчала и продолжила работать. <…> После скандала и отмены концертов никаких извинений не последовало. <…> За 3 года певица ни разу не высказывалась в поддержку России, водит дружбу с Киркоровым, посещает „голые“ вечеринки», — высказалась Вика Цыганова.

Вика Цыганова добавила, что на Украине певицу «ненавидят как предателя Родины», и многие уверены: в России Анна Asti «только из-за денег — из-за работы».

Ранее мы писали о том, что в Сургуте разгорелся скандал вокруг предстоящего концерта Анны Asti из-за подорожания билетов.