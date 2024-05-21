«До последнего не хотела»: Анна Хилькевич призналась, на что ей пришлось пойти во время беременности

Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич поделилась подробностями о состоянии здоровья. В своем Telegram-канале актриса призналась, что ей пришлось начать принимать антибиотики во время беременности.

В личном блоге Анна Хилькевич опубликовала кадры, на которых видны ее покрасневшие глаза. По словам артистки, по рекомендации врача она стала пользоваться каплями для глаз. Однако знаменитость призналась, что до последнего не хотела этого делать из-за беременности.

«В итоге мне пришлось перейти на капли антибиотик в глаза. Моя врач, которая ведет беременность, сказала, что на моем сроке уже можно (у меня 23—24 недели). Но я все равно не хотела использовать такое до последнего… Но пришлось. Теперь надеюсь, что капли помогут быстро», — рассказала Анна Хилькевич.

Напомним, недавно актриса уже заставила свих подписчиков волноваться. 5 мая Анна Хилькевич поделилась видео из больницы. Артистка уточнила, что приехала к отцу, который находится там уже несколько месяцев. По признанию знаменитости, она хотела навестить его, но решила не заходить к нему в палату из-за своей болезни.

В апреле Анна Хилькевич объявила о третьей беременности. Звезда «Универа» назвала рождение будущего ребенка большим счастьем и посчитала символичным то, что ее беременность наступила в год семьи. Актриса признавалась, что пока не знает пол будущего ребенка.

Анна Хилькевич состоит в браке с бизнесменом Артуром Волковым с 2015 года. У супругов две дочери — 8-летняя Арианна и 5-летняя Мария.

Ранее мы писали о том, что Анна Хилькевич рассказала о врачебной ошибке.