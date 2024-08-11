«До пляжа не добрались, но выход найден»: 48-летняя Тина Канделаки отправилась на отдых

48-летняя телеведущая и директор ТНТ Тина Канделаки снялась в купальнике на отдыхе. Журналистка поделилась снимком в личном блоге.

На опубликованном фото Тина Канделаки предстала в черном бикини, которое состоит из лифа с золотистой фурнитурой и плавок с разрезами. Телеведущая дополнила пляжный образ соломенной шляпой и наручными часами. Судя по всему, знаменитость находилась на катере.

«До пляжа не добрались, но выход найден», — подписала кадр Тина Канделаки.

Напомним, журналистка с 2015 года состоит в браке с директором по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василием Бровко, который моложе нее на 12 лет. Тина Канделаки признавалась, что ее не пугает разница в возрасте с мужем, а обрести уверенность в себе помогает ежедневная работа над собой. В 2023 году появились сообщения о том, что у супругов родился сын. Телеведущая лишь один раз подтвердила эту информацию, назвав себя многодетной матерью, однако официально не показывала младшего ребенка.

У знаменитости также есть двое детей от первого брака с бизнесменом Андреем Кондрахиным — 24-летняя дочь Мелания и 23-летний сын Леонтий. Тина Канделаки и предприниматель поженились в 1998 году и развелись в 2010 году по инициативе журналистки.

Ранее сообщалось о том, что Тина Канделаки высказалась об участии сына в реалити-шоу «Новая Фабрика звезд».