«Спасибо Лео за это решение»: Канделаки высказалась об участии сына в «Новой Фабрике звезд»

Тина Канделаки заявила, что узнала об участии сына в «Новой Фабрике звезд» из СМИ. Об этом сообщает Kp.ru.

В 2024 году телеканал ТНТ представил «Новую Фабрику звезд». В музыкальном проекте приняли участие многие дети звезд, в том числе и сын Тины. По словам продюсера, она узнала о том, что Лео проходит кастинг из СМИ. Ее не удивило решение сына, который уже 10 лет пишет музыку и выступает на концертах. Она считает, что любой человек из сферы искусств имеет право заявить о себе.

Несмотря на долгую творческую карьеру, публика считала, что Лео попал в проект благодаря фамилии. Тина опровергла подобные заявления.

«Многие ошибочно думают, что фамилия Канделаки у Лео – это лишь часть сценического псевдонима, однако он действительно принял решение продолжить наш род. Как бы мы не хотели обратить на себя внимание в сфере медиа, будучи публичными людьми, никто не отменял вопросы о будущем семьи и рода. Поэтому спасибо Лео за это решение. Не скрою, оно мне было очень приятно», — высказалась звездная мама.

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