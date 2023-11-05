Актер Михаил Боярский появился на публике без шляпы и вызвал слухи о болезни

Поклонники не узнали актера Михаила Боярского, приехавшего на церемонию прощания с дирижером Юрием Темиркановым. Он появился в зале филармонии в Санкт-Петербурге без своей знаменитой шляпы, скрывающей лысеющую голову.

73-летний Боярский прибыл на церемонию одним из первых и сразу же проследовал в поминальный зал, отказавшись общаться с журналистами. Он не стал проходить в VIP-зону и занял обычное место.

Присутствующие на церемонии прощания представители СМИ обратили внимание на то, что Боярский с трудом дышал, словно захватывая воздух ртом. В прошлом году он переболел коронавирусом и до сих пор борется с последствиями инфекции.

Кроме того, звезда «Трех мушкетеров» замечено прихрамывал и с трудом передвигался. В настоящее время он практически не выступает, редко появляясь на публике. Дирижера Юрия Темирканова похоронили на Комаровском кладбище в Петербурге, сообщает mk.ru.

Ранее мы писали, что 2 ноября умер художественный руководитель Санкт-Петербургской академической филармонии Юрий Темирканов. Ему было 84 года.