«До локтя»: очнувшегося после комы Романа Костомарова может ждать третья ампутация

Несколько дней назад стало известно, что врачи «Коммунарки» начали постепенно выводить Романа Костомарова из состояния медикаментозного сна. На данный момент фигурист находится в сознании и уже даже немного двигается. Однако его состояние все еще вызывает много вопросов. Кроме проблем с психическим здоровьем, у спортсмена наблюдается посинении на левой руке.

В больнице олимпийский чемпион находится с 10 января. Его привезли в медицинское учреждение с пневмонией, которая вызвала множество серьезных осложнений. После госпитализации Костомарова подключили к аппаратам ЭКМО и ИВЛ, и из-за долгого нахождения в бессознательном состоянии у спортсмена началось развитие некроза, которое смогли остановить только путем ампутации. Известно, что Роман лишился стопы, а также некоторых пальцев на руке. Теперь же он может вновь лечь на операцию.

После последнего хирургического вмешательства отмечалось, что гангрена перестала прогрессировать. Однако два инсульта и повторная кома вновь привели к печальным последствиям. Врач-терапевт Cветлана Еремеева считает, что нельзя исключать вероятность еще одной ампутации. Причем неправильно воспринимать синеющую руку Костомарова продолжением прошлого некроза – это новый виток.

По предположениям специалиста, повторное омертвение тканей может быть вызвано сепсисом и проблемами с кровеносной системой. Медикам удавалось замедлить распространение путем чистки крови, но это не решение проблемы, а лишь отсрочка неизбежного.

«Если уже начинает синеть и терять чувствительность, то остановить крайне сложно. Выход чаще всего только один — ампутация. Не думаю, что до локтя, скорее кисть только. Будут опять минимизировать», - поделилась своим мнением врач.

Еремеева подчеркнула, что возвращение Романа в сознание вовсе не означает то, что он пошел на поправку. Даже если медикам в итоге удастся спасти его жизнь, он, к сожалению, навсегда останется инвалидом. При этом ему придется постоянно принимать таблетки, чтобы поддерживать иммунную систему, от которой сейчас уже почти ничего не осталось.

Нельзя исключать и то, что Костомаров всегда был активным и спортивным человеком, поэтому новая жизнь без стопы и кистей станет для него тяжким бременем. Уже сейчас у фигуриста наблюдаются проблемы с психологическим здоровьем, из-за чего ему потребовалась помощь специалиста.