«До конца она читала стихи»: как умирала киноактриса Инна Макарова

Актриса Наталья Бондарчук рассказала о последних днях жизни матери Инны Макаровой. Она скончалась в 2020 году в возрасте 93 лет.

По словам наследницы советской звезды, «угасать» она начала еще за несколько лет до смерти. Сказывался возраст. Бондарчук уточнила, что хоть ее и не стало в пандемию, на самом деле ковид особой роли не сыграл. Болела она с 2016 года. Она постепенно теряла память и пугала близких некоторыми странностями. Например, Макарова делилась с дочерью, что видит и разговаривает с покойными.

«Она прожила такую достойную жизнь. И почти до конца она читала стихи Елизаветы Константиновны Стюарт. «Высокий дождь». Она была такой трепетной», - поделилась актриса в программе «Мой герой» на ТВЦ.

Сама Наталья до последнего дня была рядом с матерью, помогала ей. Также не отходил от нее муж артистки Игорь Днестрянский. По признанию Бондарчук, Инна Владимировна его обожала.

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