«До хорошего не доведет»: Темичева рассказала, какой совет по воспитанию сына дал ей Нагиев

Актриса Ирина Темичева рассказала о долгожданном материнстве и вспомнила совет, который ей дал Дмитрий Нагиев. Звезда дружит с артистом, а он часто бывает у них в гостях. Телеведущий посоветовал родителям, чтобы они не позволяли няне целовать ребенка. Об этом она рассказала в интервью «7Дней.ru».

«Дмитрий Нагиев, когда приехал знакомиться с Темой, объяснил, что нельзя позволять няне целовать ребенка. Он сказал: «Если увидишь, что няня целует твоего ребенка, прощайся с ней. До хорошего не доведет. Целовать его могут только мама и папа». Я полностью с ним согласна», – поделилась звезда.

Актриса рассказала, что в какой-то момент увидела, как папа поцеловал сына, а он поцеловал няню, а она ответила ему. Тогда Ирина почувствовала, что ребенок считает своей мамой няню, а не ее. Женщина подождала, пока они уйдут на прогулку, села на диван и заплакала. Но она все равно не уволила женщину, а поговорила с мужем.

«Он мягко объяснил Оксане, что такого рода нежность к ребенку может задеть меня, и попросил быть осторожнее. Оксана согласилась, и больше мы к этому не возвращались», – вспомнила актриса.

Звезда призналась, что сейчас ребенок постоянно тянется к ней и хочет быть рядом. Ее это радует. Темичева считает, что нужно соблюдать баланс и стараться, чтобы не нарушалось распределение ролей в семье.

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