Альбина Джанабаева подняла ценник на корпоративы почти в три раза на фоне слухов о разводе с Меладзе

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева почти в три раза подняла ценник на корпоративы на фоне слухов о разводе с певцом Валерием Меладзе.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, теперь желающим увидеть выступление артистки придется заплатить 2,5 миллиона рублей. При этом раньше гонорар Джанабаевой составлял около 850 тысяч рублей.

Альбина живет с детьми в элитном посёлке «Миллениум парк», расположенном на Новорижском шоссе в Московской области. Ее супруг Валерий Меладзе после скандальных заявлений лишился возможности выступать в России и вынужден гастролировать в Дубае и странах Европы.

Недавно 44-летняя Джанабаева опубликовала на своей странице в соцсети цитату о том, что нужно отпускать людей, которые перегорели по отношению к тебе и вызвала слухи о предстоящем разводе с Меладзе.

Ранее мы писали, что поклонники певца Валерия Меладзе в Берлине были удивлены, когда он пригласил на сцену протеже своего брата, композитора Константина Меладзе. Артист исполнил песню вместе с 22-летней украинской певицей Софией Тарасовой. При этом Константин Меладзе неоднократно заявлял, что работать с исполнительницей «одно наслаждение».