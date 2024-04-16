«До 70 лет прыгать по сцене»: певец Дава объявил о завершении карьеры

Блогер и певец Давид Манукян, выступающий под псевдонимом Дава, объявил о завершении карьеры после участия в реалити-шоу. Об этом он рассказал в беседе с VOICE.

Бывший жених поющей телеведущей Ольги Бузовой и нынешний избранник другой певицы Мари Краймбрери объявил, что хочет заниматься чем-то большим, чем участие в реалити-шоу. Недавно он был в числе игроков, которые боролись за 14 миллионов рублей в Китае на съемках проекта «Сокровища императора». Продолжать мужчина не намерен.

«Мне, честно говоря, уже не так интересно участвовать в шоу. Я хочу больше заниматься продюсированием. Хочется стремиться к чему-то другому. Хочется создать команду и вместе с ней делать классный контент», — поделился Давид.

Мужчина подчеркнул, что во время участия в шоу думал не о деньгах. Ему интересны другие направления, к примеру продюсирование. Один из его недавних проектов, фильм «Не одна дома», который снимали в прошлом году.

«Фильм выйдет совсем скоро. В нем снялась Милана Хаметова, которую я продюсирую уже три года. Даже больше. Есть артисты, которые готовы до 70 лет прыгать по сцене. Я к этому не готов. У меня идет трансформация. Это сложный процесс», — признался Манукян.

Напомним, что Манукян развивался не только как блогер, но и как певец. Он выпустил совместный трек с Ольгой Бузовой «Мандаринка», а после еще несколько романтических композиций.

Ранее мы писали о том, что певец Филипп Киркоров открыто поговорил с Давой о Бузовой.