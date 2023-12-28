До 15 лет тюрьмы: в Госдуме призвали привлечь Максима Галкина* к уголовной ответственности

Депутат Госдумы Андрей Луговой призвал привлечь шоумена Максима Галкина* (Признан иноагентом на территории РФ) к уголовной ответственности за распространение фейков об армии. Парламентарий обратился с соответствующим запросом на имя генпрокурора Игоря Краснова.

«Андрей Луговой предлагает привлечь комика-иноагента Максима Галкина* к ответственности по двум статьям Уголовного кодекса, по которым может грозить наказание до 15 лет лишения свободы», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы депутата.

Ранее материалы проверки в отношении Галкина* и 74-летней певицы Аллы Пугачевой по статье о распространении ложной информации об армии, а также по статье о дискредитации ВС были возвращены в правоохранительные органы в связи с отсутствием состава преступления.

При этом 27 декабря появилась информация, что следователи проведут повторную проверку высказываний уехавшего из России шоумена.

Напомним, в 2022 году Максим Галкин* и Алла Пугачева уехали из России в Израиль, а после обострения конфликта на Ближнем Востоке перебрались всей семьей на Кипр.

*признан иностранным агентом на территории РФ.