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Опубликовано 31 марта 2024, 12:59
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До 10−15 млн рублей: раскрыта рок-группа, гонорары которой выросли в разы после начала СВО

Гонорар группы «СерьГа» вырос до 10-15 млн рублей после начала СВО.
До 10−15 млн рублей: раскрыта рок-группа, гонорары которой выросли в разы после начала СВО

© Starface.ru

Рок-группа «СерьГа», основанная в 1994 году, после спада популярности обрела вторую жизнь. Это произошло из-за начала спецоперации на Украине, рассказал музыкальный критик Евгений Бабичев.

Бабичев отметил, что фронтмен группы Сергей Галанин был очень популярным в одно время. В какой-то момент его заработки скатились до уровня местечкового мероприятия. Но он вновь стал востребованным артистом, а гонорар группы вырос до 15 млн рублей за несколько выступлений. Жизнь коллектива заиграла новыми красками после начала СВО. Причиной этому стала поддержка России и критика уехавших из страны артистов.

«И тут началась СВО, коллектив полностью поддержал эту историю. И мы видим, что „СерьГа“ стала чуть ли не флагманом. <...> Около 10−15 млн рублей за несколько выступлений, одна из самых дорогих команд в смете выступлений», — цитирует продюсера NEWS.ru.

Ранее Сергей Галанин рассказал о предложении раздавать малоимущим деньги уехавших из России артистов, имеющих статус иностранного агента.

Источник:NEWS.ru
Автор:Екатерина Шахова
Теги:
группа
рок
Музыкант