До 10−15 млн рублей: раскрыта рок-группа, гонорары которой выросли в разы после начала СВО

Рок-группа «СерьГа», основанная в 1994 году, после спада популярности обрела вторую жизнь. Это произошло из-за начала спецоперации на Украине, рассказал музыкальный критик Евгений Бабичев.

Бабичев отметил, что фронтмен группы Сергей Галанин был очень популярным в одно время. В какой-то момент его заработки скатились до уровня местечкового мероприятия. Но он вновь стал востребованным артистом, а гонорар группы вырос до 15 млн рублей за несколько выступлений. Жизнь коллектива заиграла новыми красками после начала СВО. Причиной этому стала поддержка России и критика уехавших из страны артистов.

«И тут началась СВО, коллектив полностью поддержал эту историю. И мы видим, что „СерьГа“ стала чуть ли не флагманом. <...> Около 10−15 млн рублей за несколько выступлений, одна из самых дорогих команд в смете выступлений», — цитирует продюсера NEWS.ru.

Ранее Сергей Галанин рассказал о предложении раздавать малоимущим деньги уехавших из России артистов, имеющих статус иностранного агента.